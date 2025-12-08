¿Calor en Diciembre? Anuncian Incremento de Temperaturas en Tijuana

Esta semana se prevé un incremento inusual en la temperatura, particularmente este martes y miércoles, según informó el director de Protección Civil, José Luis Jiménez Venegas. El funcionario explicó que, aunque la temporada suele caracterizarse por condiciones frías e incluso lluvias, el comportamiento climático actual responde a variaciones registradas en años anteriores.

De acuerdo con Jiménez Venegas, el aumento de temperatura no corresponde al patrón habitual del otoño e invierno, pero ya se han presentado episodios similares relacionados con los efectos del cambio climático.

¿A cuánto podrían subir las temperaturas en Tijuana?

En este contexto, la proyección de temperaturas cercanas a los 28 grados marca un contraste respecto al clima típico de estas fechas. El director de Protección Civil subrayó que se trata de un comportamiento que ya se ha observado en otros años, asociado a variaciones globales que han modificado la estabilidad habitual del clima.

Jiménez Venegas recordó que, pese al calor diurno, en las primeras horas del día y durante la noche se mantendrán condiciones frescas, por lo que recomendó considerar esta diferencia al realizar actividades al aire libre o al planear traslados. Las fluctuaciones térmicas podrían mantenerse durante los próximos días.

En cuanto al cambio de condiciones, se informó que no será sino hasta después de Navidad cuando ingrese un nuevo frente frío a la región. Este sistema marcaría el retorno a un ambiente más acorde con la temporada, con temperaturas más bajas y un patrón climático estable.

Por ahora, el llamado de Protección Civil es a mantenerse atentos a las variaciones del clima a lo largo de la semana y considerar las temperaturas elevadas que se presentarán de manera puntual antes del arribo del siguiente sistema frío.

