Rescatan a Zorro Gris Herido en Fraccionamiento Villas del Campo de Ensenada; Esto se Sabe

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal atendieron, la mañana del 7 de diciembre, un reporte ciudadano sobre la presencia de un zorro gris aparentemente herido en el fraccionamiento Villas del Campo, en Ensenada. El hallazgo ocurrió sobre las calles Agricultores y Paseo del Real, donde habitantes de la zona habían solicitado apoyo desde días antes.

De acuerdo con los vecinos, el zorro llevaba al menos desde el viernes merodeando entre las viviendas sin que hubiera respuesta por parte de autoridades federales, responsables del manejo de fauna silvestre. Ante la falta de atención, personal municipal realizó el rescate y trasladó al ejemplar a la Asociación Contacto Salvaje para su valoración.

Rescatan a Gato Montés en misma zona

Este caso ocurre a pocas semanas de un incidente similar en la misma zona, cuando un Gato Montés, también reportado por residentes, tardó en ser atendido por autoridades federales. En aquella ocasión, el felino terminó temporalmente bajo el resguardo de particulares hasta que finalmente fue entregado a especialistas.

Las autoridades municipales reiteraron que, aunque estos animales puedan parecer inofensivos, no deben mantenerse en domicilios particulares debido al riesgo que representan tanto para la fauna como para la ciudadanía. Recordaron además que los ejemplares silvestres deben ser trasladados a espacios adecuados para su cuidado y eventual reintegración a su hábitat.

Vecinos y reportantes pidieron mayor atención por parte de las instancias competentes, ya que en semanas recientes han sido frecuentes los avistamientos de fauna que desciende desde los cerros aledaños al área urbana de Ensenada. Solicitan que exista una respuesta oportuna para evitar riesgos, tanto para los animales como para la población.

