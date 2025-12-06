Fallece Adulto Mayor de Origen Coreano Ahogado en Playa La Misión en Ensenada

Un hombre de 72 años, de origen coreano, falleció la mañana de este sábado tras ahogarse en la zona de playa de La Misión, en Ensenada, mientras realizaba actividades recreativas en el mar

Te podría interesar: Ataque Armado Deja Dos Hombres Sin Vida en Mirador Praderas del Ciprés, Ensenada

El hombre se encontraba realizando actividades recreativas

De acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado, el reporte fue realizado por amigos de la víctima, quienes señalaron que el septuagenario se encontraba pescando y nadando a unos 10 metros de la orilla, en un tramo con profundidad considerable, cuando lo perdieron de vista durante aproximadamente 15 a 20 minutos.

Al sitio acudió personal de la División de Rescate Acuático de la Dirección de Bomberos Municipales, quienes localizaron el cuerpo y lo subieron a una embarcación tipo Defender de la Secretaría de Marina. El hombre fue trasladado al Hospital Naval, donde personal médico confirmó su fallecimiento alrededor de las 11:16 horas.

La zona quedó bajo resguardo y el caso fue turnado a la Agencia Estatal de Investigación para las diligencias correspondientes.

Historias recomendadas:

Información Patricia Lafarga

APG