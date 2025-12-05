Reportan Incendios Simultáneos en Colonias de Tijuana; Fuego Consume Varios Autos y Viviendas

La madrugada de este viernes 5 de diciembre, bomberos de Tijuana atendieron de manera simultánea varios incendios registrados en distintos puntos de la ciudad, específicamente en las colonias Herrera, Unión, El Florido I Sección y Parajes del Valle. Los reportes alertaron sobre fuego en comercios, viviendas y un taller en desuso, lo que movilizó a decenas de elementos que trabajaron para evitar la propagación y asegurar las zonas afectadas.

Uno de los incendios afectó un taller y tres vehículos.

El primer reporte atendido correspondió a un taller ubicado sobre la calle Mulegé, en las inmediaciones de las colonias Herrera y Unión. En el sitio, tres vehículos resultaron con daños totales. Minutos después, a unos metros, bomberos arribaron a un local que, según vecinos, operaba como maderería y venta de puertas. Para acceder al interior y apagar el fuego, los elementos utilizaron sierras eléctricas y herramientas especiales para romper las rejas metálicas.

Mientras estos incidentes se atendían, otro incendio se registró en la colonia El Florido I Sección, donde 15 elementos sofocaron el fuego de una casa construida con material y que resultó con daños totales. No se reportaron lesionados, y la estructura quedó inhabilitada a causa del colapso provocado por las llamas.

Cinco casas de madera fueron consumidas por el fuego.

A la mitad de la jornada, se reportó un segundo incendio de viviendas en la colonia Parajes del Valle. En este caso, 10 elementos de bomberos trabajaron para controlar el fuego que consumió cinco casas de madera ubicadas en una zona de asentamiento irregular. Las construcciones quedaron destruidas por completo, aunque no hubo personas heridas.

Posteriormente, los equipos de emergencia regresaron a la colonia Unión para la intervención final del incendio en el taller en desuso, donde un total de tres vehículos fueron consumidos por las llamas. Un perito de bomberos acudió para iniciar las evaluaciones correspondientes en cada uno de los puntos afectados.

Los diversos siniestros mantuvieron movilizados a más de 40 elementos de bomberos a lo largo de la madrugada y primeras horas del día, con labores enfocadas en controlar riesgos, proteger a la población y evitar que las llamas alcanzaran otras estructuras. Las autoridades continuarán con las investigaciones para determinar las causas en cada caso y verificar condiciones de seguridad en las zonas afectadas.

