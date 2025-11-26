Incendio en Las Cumbres de Tijuana Deja Dos Viviendas Afectadas; Una con Daños Totales

Un incendio en una vivienda movilizó a los elementos de la Dirección de Bomberos de Tijuana, dejando como saldo dos viviendas afectadas en la colonia Las Cumbres, ubicada en la delegación San Antonio de los Buenos. Una de las casas registró pérdidas totales, mientras que la segunda, aledaña, presentó daños parciales. A pesar de la magnitud del siniestro, no se reportaron personas lesionadas ni víctimas mortales, confirmaron autoridades municipales

Incendio consume dos casas

De acuerdo con el reporte de Bomberos, el llamado se recibió por la noche mediante la central de emergencias del C-5, lo que activó un despliegue inmediato de 10 elementos.

Tras arribar al lugar las llamas ya habían consumido el interior completo de una vivienda construida con materiales sólidos, y comenzaban a propagarse hacia una segunda casa colindante.

Los bomberos implementaron maniobras de enfriamiento, ataque directo de fuego y contención perimetral, logrando sofocar el incendio en un tiempo estimado de respuesta eficiente para la zona, evitando así que el fuego se extendiera a más domicilios. La vivienda principal quedó inhabitable, con daños totales a estructura, mobiliario e instalaciones, mientras que la segunda, aunque afectada por calor y humo en paredes laterales y cubierta, mantiene afectación parcial sin colapso estructural.

