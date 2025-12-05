Allanan Casa y Amenazan con Arma de Fuego a Familia en Matamoros, Tijuana; Hay Dos Detenidos

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM) informó la detención de dos presuntos generadores de violencia del distrito Mariano Matamoros Sur, quienes fueron asegurados tras un operativo inmediato derivado de un reporte por allanamiento de morada y amenazas con arma de fuego.

Te podría interesar: Protesta de Agricultores en Mexicali Continúa en Garita Comercial de Mexicali; Esto se Sabe

Sujetos detenidos por allanamiento de morada y amenazas

De acuerdo con el informe de la Central de Radio, dos sujetos ingresaron de manera violenta a un domicilio, donde amagaron a las víctimas con una pistola, las tiraron al suelo y exigieron dinero bajo amenazas de privarlas de la vida. Al no encontrar efectivo, los agresores sustrajeron diversas pertenencias y huyeron.

Con las características proporcionadas por los afectados, elementos de la Policía Municipal implementaron un operativo de búsqueda, localizando a los responsables a espaldas de un centro comercial. En el sitio fueron intervenidos y asegurados.

Los detenidos se identificaron como Ihan Osvaldo “N”, de 26 años, y David Ken “N”, de 38. Durante su detención se les confiscó un revólver calibre .357 abastecido con seis cartuchos útiles, un teléfono celular, dos pasaportes mexicanos, una credencial de elector y más de 300 pesos en efectivo que llevaban en una bolsa de tela.

Las víctimas reconocieron plenamente a los dos hombres como los responsables de ingresar a su vivienda, despojarlos de sus pertenencias y mantenerlos privados dentro del inmueble. Ambos individuos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE), para el proceso correspondiente.

La SSPCM reiteró su compromiso de reforzar la vigilancia en colonias y retirar de circulación a quienes representan un riesgo para la comunidad, destacando que los reportes ciudadanos oportunos continúan siendo fundamentales para una respuesta inmediata.

Historias recomendadas:

APG