Protesta de Agricultores en Mexicali Continúa en Garita Comercial de Mexicali; Esto se Sabe

El bloqueo en la garita comercial Este de Mexicali continúa de manera indefinida, luego de que agricultores de la zona norte del estado de Baja California, así como productores de San Luis Río Colorado y del Valle de Mexicali, decidieran mantener la protesta tras la aprobación “fast track” de la reforma que ha generado inconformidad en el sector.

El movimiento se activó nuevamente la noche del miércoles, después de que la reforma avanzara primero en la Cámara de Diputados y posteriormente en el Senado, sin esperar la mesa de diálogo programada originalmente para el próximo 8 de diciembre, donde participarían representantes agrícolas de distintos estados del país.

De acuerdo con los productores, no se respetó la minuta previamente firmada, lo que detonó la movilización nacional y la instalación de campamentos en diversos puntos carreteros.

Movimiento Nacional y Expectativa en el Valle

Agricultores del Valle de Mexicali, así como productores del Valle de la Trinidad, en Ensenada, se mantienen atentos a las determinaciones que surjan a nivel nacional. Autoridades del movimiento confirmaron que, dependiendo del rumbo que tomen las negociaciones, podrían movilizarse hacia la carretera San Luis Río Colorado, lo que abriría la posibilidad de un nuevo bloqueo en la ruta hacia San Felipe, como ocurrió semanas atrás.

En el lugar permanece instalado el campamento agrícola, desde donde los manifestantes esperan indicaciones del movimiento a nivel federal.

Garita para turistas se mantiene abierta

Entre las principales dudas de la ciudadanía, se encontraba la posibilidad del cierre total del cruce fronterizo. Sin embargo, los agricultores aclararon que la garita para turistas opera con normalidad y que solo el cruce comercial permanece bloqueado.



También desmintieron publicaciones en redes sociales que aseguraban un cierre total en Mexicali, insistiendo en que la intención no es afectar a la población civil, sino mantener presión ante lo que consideran una decisión legislativa apresurada.

Afectaciones

La protesta podría generar afectaciones logísticas en el transporte de carga hacia Estados Unidos durante las próximas horas, especialmente si el movimiento se amplía hacia nuevas carreteras o si otros estados replican el bloqueo.

Los corresponsales en distintos puntos del país reportan que el movimiento permanece activo y que podría reactivarse en más entidades en las próximas horas, dependiendo de la respuesta del Gobierno Federal.

Mientras tanto, agricultores de Baja California señalan que las demandas continúan sin resolverse y que la aprobación exprés de la reforma aumenta la desconfianza sobre el cumplimiento de los acuerdos previamente establecidos.

