Agricultores en BC Bloquean la Garita Mexicali-Calexico en Protesta Contra la Ley de Aguas

Agricultores de Baja California bloquearon de manera indefinida la garita comercial Mexicali–Calexico este jueves 4 de diciembre, al movilizar tractores y maquinaria desde el Valle en protesta por las reformas a la Ley de Agua, las cuales consideran perjudiciales para la producción agrícola y la autosuficiencia alimentaria.

El cierre obligó a la policía municipal a desviar el tránsito y acordonar vialidades aledañas para evitar incidentes, mientras los productores pidieron comprensión a la ciudadanía ante las afectaciones derivadas de la manifestación.

De acuerdo con los participantes, la acción se realizó en respuesta directa a los cambios legislativos que, aseguraron, impactan de forma negativa las condiciones para operar en el campo. La presencia de maquinaria pesada y el cierre total del acceso comercial marcaron el inicio de una protesta que, advirtieron, mantendrán sin plazo definido.

Los agricultores señalaron que su inconformidad forma parte de un movimiento nacional que busca llamar la atención sobre políticas que, según mencionan, ponen en riesgo la estabilidad del sector. Su principal preocupación es que las reformas limitan el acceso al agua, un recurso esencial para el sostenimiento de los cultivos y la continuidad de la actividad productiva en el valle agrícola.

El bloque en la garita de Mexicali-Calexico podría extenderse otro día más.

Los productores mencionaron que, de no obtener respuesta por parte de las autoridades, podrían ampliar las acciones mañana viernes con bloqueos adicionales en la carretera que conecta Mexicali con San Luis Río Colorado. La advertencia busca presionar para que se revisen las modificaciones legales que motivaron la movilización y que, según su postura, amenazan al campo bajacaliforniano.

El cierre de la garita generó afectaciones en el flujo comercial entre ambas ciudades fronterizas, aunque los manifestantes insistieron en que su objetivo no es confrontar a la ciudadanía, sino visibilizar las implicaciones que las reformas podrían tener en la producción alimentaria regional. Por ello solicitaron paciencia a quienes se ven afectados por los retrasos y desvíos.

Las autoridades de seguridad exhortaron a los automovilistas a evitar la zona y utilizar rutas alternas mientras permanezca activa la protesta. Las autoridades locales continuaron supervisando el área para mantener el orden y reducir riesgos asociados al bloqueo de una de las principales vías de intercambio comercial.

El movimiento sigue en desarrollo, con los agricultores manteniendo su postura de resistencia y con la posibilidad de extender las acciones en caso de no recibir una respuesta oficial que atienda sus preocupaciones sobre el futuro del sector agrícola en Baja California.

Información de Miguel Galindo

RCP