Agricultores Levantan Bloqueo en carretera Mexicali–San Luis tras Cinco Días de Protesta

Después de cinco días de bloqueo ininterrumpido sobre la carretera Mexicali–San Luis Río Colorado, agricultores del Valle de Mexicali retiraron este viernes tractores, vehículos y carpas, dando por concluida la manifestación realizada en contra de modificaciones a la Ley de Aguas Nacionales.

Levantan bloqueo en carretera Mexicali - San Luis

El levantamiento del bloqueo fue confirmado durante la noche anterior, luego de que los productores anunciaran que, tras días de diálogo, el Gobierno Federal accedió a recibir sus peticiones y firmar la minuta correspondiente. Con esto, la circulación vehicular quedó completamente restablecida la mañana de hoy.

De acuerdo con testimonios de los propios agricultores, su decisión respondió a la confianza generada durante las negociaciones, que incluyeron representantes federales y estatales. Señalaron que la demanda principal consistía en ser escuchados antes de cualquier determinación legislativa que afectara al sector agrícola de la región.

La protesta, calificada por los propios participantes como un hecho sin precedentes por su duración, inició el pasado lunes 24 de noviembre y afectó el tránsito entre Mexicali y San Luis Río Colorado, además de generar preocupación entre transportistas por posibles impactos en el abastecimiento de mercancías y combustible para la zona de Sonora.

Durante la cobertura realizada por N+ a lo largo de estos cinco días, los agricultores insistieron en que su intención nunca fue perjudicar a la ciudadanía, sino ejercer presión para garantizar que sus inquietudes fueran tomadas en cuenta. Indicaron que en otras ocasiones las autoridades les habían pedido liberar caminos antes de negociar, lo que motivó esta vez una postura más firme: primero el diálogo, después la reapertura.

Con el acuerdo ya firmado y la carretera libre, los productores destacaron que este episodio marca un “parteaguas” en las manifestaciones del Valle de Mexicali, al demostrar la capacidad de organización del sector y la necesidad de ser incluidos en la discusión de iniciativas relacionadas con el uso y manejo del agua.

Las mesas de trabajo continuarán en las próximas semanas, mientras los agricultores esperan que sus planteamientos sean considerados en el proceso legislativo.

Información David Mena

APG