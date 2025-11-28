Poca Fila en Garitas de Tijuana - San Diego a Pesar de Black Friday, ¿Cómo Está la Línea?

A pesar del arranque de la temporada de compras por Black Friday, los cruces fronterizos entre Tijuana y San Diego registraron tiempos de espera mínimos durante la mañana de este viernes 28 de noviembre, según los reportes en tiempo real de garitacenter.com

De acuerdo con la información consultada alrededor de las 7:23 a.m., los accesos peatonales y vehiculares mostraron flujo estable y sin las largas filas típicas de esta fecha, cuando miles de residentes de la región suelen cruzar hacia Estados Unidos para aprovechar promociones.

¿Cómo está el tiempo de cruce en las garitas Tijuana - San Diego?

La línea en San Ysidro se encuentra:

Peatonal Normal: 15 minutos

Peatonal Ready Lane: 5 minutos

Vehicular Normal: 20 minutos

Vehicular Sentri: 5 minutos

Vehicular Ready Lane: 20 minutos

Por el cruce fronterizo El Chaparral los tiempos de cruce son muy similares:

Peatonal Normal: 15 minutos

Peatonal Ready Lane: Sin espera

Otay Mesa:

Vehicular Normal: 30 minutos

Vehicular Ready Lane: 30 minutos

Vehicular Sentri: 5 minutos

Peatonal Normal: 20 minutos

Autoridades no han reportado incidentes ni saturación significativa en las garitas, lo que podría atribuirse a un cruce escalonado de compradores o a la afluencia distribuida desde la madrugada, cuando muchos consumidores suelen anticipar sus viajes.

Se recomienda a la comunidad mantenerse informada mediante plataformas de monitoreo en tiempo real y prever tiempos de traslado en caso de que aumente la demanda conforme avance el día.

APG