La madrugada de este jueves se registró el hallazgo de un vehículo completamente calcinado en la carretera libre Ensenada–Tijuana, a la altura del kilómetro 88, en la delegación San Antonio de las Minas, donde autoridades confirmaron la presencia de dos personas sin vida en su interior.

Vehículo incendiado en carretera Ensenada-Tijuana

De acuerdo con el reporte del C-5, el incidente fue notificado a las 01:51 horas mediante la línea de emergencias 9-1-1, señalando que un pick up se encontraba incendiado a orilla de la carretera.

Fue hasta las 06:53 horas cuando elementos de la Guardia Nacional informaron que dentro del vehículo se localizaban dos personas calcinadas, por lo que se dio aviso inmediato a la Agencia Estatal de Investigación (AEI).

Al sitio acudieron elementos de AEI, Guardia Nacional, Bomberos, Policía Municipal (DSPM), FESC y Secretaría de Marina (Semar) para asegurar el área y realizar las diligencias correspondientes.

Hasta el momento se desconoce la identidad de las víctimas, así como si hay personas detenidas relacionadas con el hecho.

Las autoridades ya realizan las investigaciones para determinar las causas del incendio y las circunstancias en que ocurrieron los hechos.

