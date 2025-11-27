Segundo Bloqueo de Agricultores en Carreteras de Mexicali Hoy; Cuarto Día de Manifestación

Los bloqueos de agricultores y trigueros continúan sobre la carreteras San Luís Rio Colorado, como parte del movimiento de protesta contra la reforma a la Ley de Aguas, la cual, señalan, podría afectar la transmisión hereditaria de concesiones de agua a hijos, nietos y familiares, derecho que históricamente han mantenido en la región.

Segundo día de bloqueo de carretera San Felipe

Los agricultores y productores de trigo en Mexicali prolongaron por segundo día consecutivo el bloqueo en la Carretera a San Felipe, sumando una nueva jornada de interrupción vial en el Valle de Mexicali, Baja California. Este cierre se añade al bloqueo activo en la Carretera a San Luis Río Colorado (SLRC), el cual se mantiene en el municipio desde hace cuatro días previos, como parte del movimiento triguero en rechazo a la reforma a la Ley de Aguas y las modificaciones que podrían afectar las concesiones de uso agrícola en la región.

El nuevo punto de bloqueo inició esta mañana, y se consolidó en labores operativas a las 10:20 a.m, cuando tractores y unidades agrícolas quedaron instalados a la altura del ejido La Puerta, en el kilómetro 32 de Mexicali.

Rutas alternas y maniobras de contención

Tras el cierre de circulación, conductores y familias que buscaban atravesar el tramo han optado por desvíos improvisados sobre caminos de terracería para pasar el bloqueo por rutas rurales. No obstante, agricultores del movimiento comenzaron a realizar zanjas sobre segmentos de terracería con el objetivo de impedir que la ciudadanía continue rodeando el bloqueo, como parte de las acciones de presión social implementadas por el sector agrícola movilizado.

Los residentes reportaron que, derivado de estas zanjas, ya no es posible transitar por algunos accesos laterales, lo que ha incrementado los tiempos de traslado, especialmente para quienes dependen de esa carretera para actividades esenciales.

Nota relacionada: Agricultores Bloquean Carretera Mexicali–San Luis en Protesta Nacional, ¿Cuál es el Motivo?

Análisis de posibles nuevos puntos de bloqueo

Aunque no se han confirmado ni ejecutado nuevos cierres, los agricultores informaron que existe análisis interno para presionar con bloqueos adicionales en dos ubicaciones estratégicas:

Kilómetro 43 de la carretera, en la salida cercana a UABC en Mexicali , ya que, según los trigueros, es la ruta alterna utilizada actualmente por traileros que evitan pasar por el primer bloqueo del km 32. Este cierre tendría el objetivo de generar mayor presión logística sin interferir directamente al flujo agrícola.

, ya que, según los trigueros, es la ruta alterna utilizada actualmente por traileros que evitan pasar por el primer bloqueo del km 32. Este cierre tendría el objetivo de generar mayor presión logística sin interferir directamente al flujo agrícola. Accesos a la planta Pemex en Mexicali, sin ejecución hasta el momento, donde se analiza un eventual bloqueo que no permitiría la salida de camiones que transportan y surten gasolina, como una medida de presión indirecta. La familia de uno de los representantes y los propios movilizados insisten en no alarmar a la ciudadanía, reiterando que hasta ahora no se ha hecho efectivo ningún cierre en ese punto.

Los agricultores advirtieron que, en caso de avanzar con cierres viales adicionales, estos podrían contemplarse en una franja matutina entre las 08:00 a 09:00 horas, periodo en el que rutas alternas y movimiento de tractocamiones podrían ser intervenidos como medida de presión social sin afectar directamente sus labores agrícolas en operación.

Por su parte, la Secretaría de Educación de Baja California informó a N Más que personal de la dependencia acudió ya al plantel educativo para revisar el contexto del movimiento y las posibles afectaciones colaterales que estos bloqueos pudieran generar en la dinámica social del municipio.

La cobertura seguirá activa en la zona con diálogo directo con agricultores.

Historias recomendadas:

Información David Mena

APG