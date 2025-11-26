Detienen a Tres Presuntos Responsables del Ataque al Taxi en Bulevar Aeropuerto de Tijuana

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM) detuvo a tres presuntos responsables de un ataque armado registrado la tarde de este miércoles 26 de noviembre en Tijuana, luego de que un taxi con su chofer y dos pasajeros fuera agredido cerca del bulevar Aeropuerto. El incidente ocurrió poco después del mediodía, cuando un reporte de emergencia alertó sobre la agresión y movilizó a elementos de la Policía Municipal hacia la zona, donde se inició un operativo para ubicar a los responsables.

Nota relacionada: Balacera Contra un Taxi Deja Dos Lesionados en Bulevar Aeropuerto de Tijuana

Conforme avanzaba la búsqueda, se utilizaron herramientas de videovigilancia instaladas en distintos puntos de la ciudad, lo que ayudó a recabar datos sobre el vehículo presuntamente implicado y las características de quienes viajaban en él.

A medida que se desarrollaba el operativo, los policías municipales lograron ubicar en los primeros minutos el automóvil supuestamente asociado con el ataque contra los tripulantes del taxi.

Encontraron un arma en el vehículo de los tres sospechosos del ataque al taxi en Tijuana

Las autoridades confirmaron que durante la revisión del vehículo se localizó un arma de fuego tipo R-15. De manera preliminar, se mencionó que esta arma habría sido utilizada en la agresión ocurrida sobre el bulevar Aeropuerto. El hallazgo del armamento se integró al expediente correspondiente para su análisis.

Nota relacionada: Una Persona Sin Vida y Un Herido tras Ataque Armado en Plaza Comercial de Ensenada

Los detenidos fueron identificados como Juan Enrique “N”, Gustavo Antonio “N” y Alexis Adrián “N”, quienes quedaron a disposición de la autoridad investigadora. La presentación de los presuntos responsables ante las instancias correspondientes se realizó junto con el vehículo asegurado y la arma localizada.

Al continuar con las acciones posteriores, la SSPCM confirmó que mantiene presencia policial en los alrededores del lugar donde ocurrió el ataque armado, con el objetivo de ubicar a otros posibles participantes que aún no han sido localizados.

Nota relacionada: Ataque Armado en Mexicali Deja Cuatro Lesionados, Incluida Una Menor de 17 Años

Además del aseguramiento de los tres presuntos responsables, el vehículo y el arma R-15 vinculada preliminarmente con el ataque, se espera que en próximas horas se den a conocer más detalles del ataque al taxi en el bulevar Aeropuerto.

Historias recomendadas:

Información de Ixshel Gómez

RCP