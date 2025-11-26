Balacera Contra un Taxi Deja Dos Lesionados en Bulevar Aeropuerto de Tijuana

Un taxi de libre en el Aeropuerto Internacional de Tijuana fue objeto de un ataque armado la tarde del miércoles 26 de noviembre de 2025, cuando circulaba sobre el bulevar Aeropuerto en su intersección con el bulevar Bellas Artes. El incidente ocurrió aproximadamente a las 2:32 de la tarde.

De acuerdo con información extraoficial, dos personas resultaron lesionadas como resultado de los disparos efectuados contra la unidad de transporte público. El taxi libre, de color blanco, quedó con las puertas abiertas en el lugar de los hechos.

Elementos de seguridad acudieron al sitio del ataque para realizar las diligencias correspondientes. La zona donde ocurrió la agresión se encuentra próxima al Aeropuerto Internacional de Tijuana, en una de las principales vialidades de acceso a la terminal aérea.

Las autoridades no han emitido información oficial sobre las circunstancias del ataque, los móviles del mismo ni el estado de salud de las personas lesionadas. Tampoco se ha confirmado la identidad de las víctimas ni si alguna ha sido detenida en relación con el incidente.

Información en desarrollo...

