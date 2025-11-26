Una Persona Sin Vida y Un Herido tras Ataque Armado en Plaza Comercial de Ensenada

Una persona sin vida y una más herida es el saldo preliminar de un ataque armado que ocurrió la mañana de este miércoles en plena zona turística del municipio de Ensenada.

Ataque armado en plaza comercial

El hecho se suscitó al rededor de las 10:20 horas de este miércoles, en las inmediaciones de una plaza comercial ubicada en la calle Virgilio Uribe de la Zona Centro.

Al atender el reporte, oficiales localizaron a dos masculinos con manchas pardo rojizas, por lo que solicitaron el apoyo de paramédicos quienes determinaron que una de las víctimas ya no contaba con signos vitales, mientras que el otro hombre fue trasladado a un nosocomio parasu valoración y atención médica.

En estos momentos se registra un fuerte operativo policiaco en la zona. Hasta el momento se desconoce la identidad de las víctimas, así como el móvil del ataque.

Información Patricia Lafarga

APG