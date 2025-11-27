Adulto Mayor es Rescatado en Incendio de Departamento en Ensenada; Esto se Sabe

Un incendio registrado en un departamento ubicado en la zona de 15 y Moctezuma movilizó a cuerpos de emergencia luego de que se reportara fuego en la primera planta del inmueble, aparentemente originado por una falla en el sistema de gas. El incidente ocurrió este jueves 27 de noviembre y dejó como saldo el rescate de una persona de la tercera edad que se encontraba en la segunda planta, quien fue atendida por personal de Cruz Roja.

De acuerdo con los primeros informes, el fuego se inició en el departamento de la planta baja, lo que generó una humareda considerable que alertó a los vecinos y provocó la llegada inmediata de unidades de emergencia. La persona afectada, que no pudo abandonar el lugar por sus propios medios, fue localizada en el nivel superior del inmueble y requirió asistencia para ser puesta a salvo.

La persona rescatada no presentó lesiones.

A la mitad de la emergencia, los equipos de rescate lograron evacuar al adulto mayor sin que presentara lesiones. Personal de Cruz Roja la valoró en el sitio para descartar complicaciones derivadas de la exposición al humo, confirmando que se encontraba en buen estado.

Mientras se realizaba el rescate, peritos trabajaban en el área afectada para determinar con precisión el origen del incendio. Aunque de manera preliminar se indicó que el problema podría estar relacionado con el sistema de gas del departamento donde inició el fuego, las autoridades continuaron inspeccionando el inmueble para establecer las causas exactas.

Las labores de los equipos de emergencia se centraron en controlar la situación, evitar la propagación del fuego y garantizar la seguridad de los residentes y viviendas cercanas. La intervención coordinada permitió que el incendio no se extendiera a otras partes del edificio.

Con el rescate del adulto mayor y la atención brindada por Cruz Roja, la situación fue controlada sin que se registraran lesionados. Las autoridades permanecen en el sitio para concluir las investigaciones y verificar las condiciones del inmueble tras el siniestro.

