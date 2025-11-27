Cierre Total en Vía Rápida Oriente deTijuana: Desvíos y Carriles Provisionales

El socavón que se formó sobre la Vía Rápida Oriente, a la altura del puente Simón Bolívar en Tijuana, Baja California, obligó al cierre total de los tres carriles de circulación en ese tramo, medida implementada a partir de este jueves 27 de noviembre de 2025, luego de que inicialmente se informara que el carril izquierdo permanecería habilitado.

Debido al riesgo de un posible hundimiento mayor, las autoridades de movilidad determinaron la clausura completa de la vialidad en la zona afectada, lo que ha generado ajustes en el flujo vehicular del sector oriente de la ciudad.

Desvíos y carril provisional

Para evitar concentraciones de tráfico, inspectores están desviando a los automovilistas hacia la gaza que se incorpora al bulevar Insurgentes, permitiendo que la circulación continúe por rutas alternas seguras.

Además, la Dirección de Movilidad habilitó un carril provisional del lado derecho, trazado sobre el área verde, con el propósito de que vehículos puedan reincorporarse más adelante a la Vía Rápida Oriente sin exponerse a la zona del socavón.

Rampa Simón Bolívar opera en intervalos

La rampa descendente que conecta el bulevar Simón Bolívar con la Vía Rápida se mantiene parcialmente cerrada y su apertura es regulada en intervalos por los inspectores, con el fin de evitar acumulaciones, desorden vial o accidentes durante las maniobras de desvío.

Hasta el momento no se han reportado accidentes relacionados con el cierre, pero se anticipa carga vehicular considerable en horas pico derivado de los desvíos.

