Muere Conductor tras Volcarse por Presunta Falla Mecánica en Bulevar 2000 de Tijuana

Un accidente sobre el bulevar 2000 en Tijuana, a la altura de la caseta de cobro de Tecate, Baja California, dejó como saldo una persona sin vida, movilizando a cuerpos de emergencia para realizar labores de rescate y aseguramiento de la zona.

Volcadura de camión en Bulevar 2000

De acuerdo con información preliminar, el camión de carga presuntamente presentó una falla mecánica mientras circulaba por el tramo con dirección a Tecate, lo que habría provocado que el conductor perdiera el control del vehículo, saliera de su carril y terminara volcado sobre la vialidad, impactando contra el pavimento.

Hasta el cierre de esta actualización, no se ha informado sobre el cierre total prolongado de la vialidad, pero se espera tráfico lento en el tramo mientras continúa el retiro del camión y limpieza del área.

Accidentes Vehiculares, la Principal Causa de Rescates por Bomberos en Tijuana

