Engomado Rojo y Evacuaciones en la Colonia Libertad de Tijuana Tras Daños en Predios

La Dirección Municipal de Protección Civil, colocó engomados rojos de alto riesgo en dos predios ubicados en la colonia Libertad, luego de confirmar afectaciones severas derivadas de un deslizamiento registrado la mañana de este sábado.

Estructuras presentan daños considerables

Personal de la dependencia acudió al sitio tras recibir el reporte del movimiento de tierra en uno de los predios, donde se ubican cuatro viviendas. De estas estructuras, tres presentaron daños considerables, por lo que se llevó a cabo la evacuación segura de seis personas que habitaban en ellas.

De manera preventiva también fueron desalojados cuatro trabajadores de obra que se encontraban en la zona al momento de la inspección, con el fin de evitar riesgos mientras continúan las revisiones técnicas.

Protección Civil informó que los predios permanecerán marcados con engomado rojo mientras se realizan los estudios correspondientes para evaluar la estabilidad del terreno y determinar las acciones que deberán implementarse para disminuir el riesgo a los residentes del área.

