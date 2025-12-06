Ataque Armado Deja Dos Hombres Sin Vida en Mirador Praderas del Ciprés, Ensenada
Las víctimas fueron encontradas con múltiples heridas de bala en un camino de terracería en Ensenada
Dos personas fueron asesinadas la tarde de este sábado en un ataque armado registrado sobre la calle Topacio y un camino vecinal de terracería, en la zona Mirador Praderas del Ciprés, en Ensenada.
Dos personas sin vida tras ataque armado
Elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana arribaron al sitio y localizaron a dos hombres con múltiples heridas de arma de fuego. Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana confirmaron que ambas víctimas ya no contaban con signos vitales.
La escena fue acordonada y quedó a disposición de la Fiscalía General del Estado, que inició las investigaciones correspondientes.
De acuerdo con testigos, los presuntos agresores huyeron a bordo de un vehículo tipo sedán de color negro, sin que hasta el momento se reporte su localización.
Información Patricia Lafarga
APG