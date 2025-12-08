Continúa Bloqueo en Garita Comercial de Mexicali; Autoridades y Agrícolas No Firmaron Acuerdo
Tras 9 horas de reunión agricultores y autoridades no firmaron acuerdo para retirar el bloqueo en la garita comercial de Mexicali
Tras 9 horas de reunión en la Sala Gobernadores del Poder Ejecutivo en Mexicali, productores agrícolas y autoridades estatales y federales no firmaron ningún acuerdo para retirar el bloqueo en la Garita Comercial que se instaló desde el pasado jueves 4 de diciembre contra la Ley de Aguas aprobada en el Congreso de la Union.
Nota relacionada: Protesta de Agricultores en Mexicali Continúa en Garita Comercial de Mexicali; Esto se Sabe
Tras nueve horas de reunión no firman acuerdo
En la reunión, encabezada por la Gobernadora, Marina del Pilar Ávila y el Director General de CONAGUA, Efrain Morales, se elaboró una minuta en la que se definían una serie de acciones y mesas de trabajo en la regulación de las concesiones de agua y en la infraestructura hídrica.
Sin embargo, dicho documento no fue firmado por los productores agrícolas liderados por el presidente del Distrito de Ruego 014, Juan Carlos Fierro, la secretaria administrativa Verónica Gómez, y el dirigente del Consejo Estatal de Productores de Trigo, Horacio Gómez.
Los concesionarios de agua y productores agrícolas anunciaron que realizarán una asamblea en el bloqueo de la Garita Comercial para definir las acciones que emprenderán después de la reunión del domingo.
Hasta este lunes el bloqueo en la garita comercial de Mexicali continua de manera indefinida.
