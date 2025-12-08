¿Cuándo es el Desfile Navideño 2025 en Ensenada? Será en Apoyo para Abuelitos Abandonados

La cuarta edición del Desfile Navideño de Luces en Ensenada se convertirá este año en un evento con causa, pues la inscripción de los contingentes se realizará mediante la donación de alimentos no perecederos y artículos de limpieza en apoyo a los adultos mayores atendidos por Casa Emanuel, organización que brinda refugio a personas de la tercera edad en situación de abandono.

El director de Emanuel Casa del Anciano A.C., Carlos Zambada, explicó que el objetivo es ofrecer un lugar digno a quienes no cuentan con familia ni recursos para su cuidado, por lo que cualquier aportación resulta fundamental para sostener el servicio que brindan día a día.

El desfile, que tradicionalmente reúne a cientos de familias, ya supera los 33 contingentes registrados, entre comparsas, autos clásicos y grupos de danza. Las autoridades municipales indicaron que el periodo de inscripción concluirá el miércoles 10 de diciembre.

¿Cuándo será el desfile y cuál será la ruta?

La ruta iniciará en el bulevar Costero, a la altura de la calle Sanguínez, y finalizará en el parque Revolución. La directora del INMUDERE, María Trujillo, confirmó que el evento se llevará a cabo el 13 de diciembre a partir de las 5:00 de la tarde.

Como recomendación a los asistentes, se sugirió llevar silla plegable, mantener precauciones y respetar las zonas delimitadas para los contingentes, con el fin de disfrutar el espectáculo de manera segura.

