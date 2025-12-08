Protestan Docentes del CAM en Playas de Tijuana por Falta de Protocolos y Déficit de Niñeras
Las clases se realizan de manera remota mientras se atienden las demandas del personal
Docentes del Centro de Atención Múltiple (CAM) de Playas de Tijuana realizaron una manifestación este lunes dentro de las instalaciones del plantel, donde exigieron la actualización de los protocolos de seguridad y atención, adecuados a las necesidades específicas del alumnado con discapacidad.
Docentes protestan en CAM de Tijuana
El personal señaló que los lineamientos actuales no corresponden a las características ni a las condiciones que requieren los más de 100 estudiantes inscritos, lo que representa un riesgo ante cualquier emergencia o incidente dentro del centro.
Además, denunciaron un déficit de niñeras y personal de apoyo, situación que, según explicaron, limita la atención adecuada para niñas, niños y adolescentes que requieren acompañamiento y supervisión constante durante toda la jornada escolar.
Pese a la manifestación, las actividades del CAM no se encuentran suspendidas; por ahora se realizan de manera remota mientras se atienden las demandas del personal. Las autoridades informaron que el plantel podrá reabrir una vez que Protección Civil evalúe y garantice que se cumplan las adecuaciones solicitadas por el cuerpo docente.
