Agricultores Retiran Bloqueo de Garita Comercial de Mexicali de Forma Temporal

El retiro del cierre permitirá restablecer parcialmente el flujo vehicular y las operaciones de carga en la garita comercial de Mexicali
La mañana de este lunes fue retirado de manera temporal el bloqueo instalado por agricultores en la garita comercial de Mexicali, donde se mantenía cerrada la circulación como parte de las manifestaciones del sector agrícola.
Retiro temporal de bloqueo en Garita Comercial de Mexicali
El retiro del cierre permitirá restablecer parcialmente el flujo vehicular y las operaciones de carga mientras continúan las mesas de diálogo entre productores y representantes gubernamentales.
Las autoridades exhortaron a transportistas a mantenerse atentos a los comunicados oficiales ante posibles cambios en la operación de la garita.
