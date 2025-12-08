Agricultores Retiran Bloqueo de Garita Comercial de Mexicali de Forma Temporal

La mañana de este lunes fue retirado de manera temporal el bloqueo instalado por agricultores en la garita comercial de Mexicali, donde se mantenía cerrada la circulación como parte de las manifestaciones del sector agrícola.

Nota relacionada: Continúa Bloqueo en Garita Comercial de Mexicali; Autoridades y Agrícolas No Firmaron Acuerdo

Retiro temporal de bloqueo en Garita Comercial de Mexicali

El retiro del cierre permitirá restablecer parcialmente el flujo vehicular y las operaciones de carga mientras continúan las mesas de diálogo entre productores y representantes gubernamentales.

Las autoridades exhortaron a transportistas a mantenerse atentos a los comunicados oficiales ante posibles cambios en la operación de la garita.

Historias recomendadas:

Información David Mena

APG