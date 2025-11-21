Frente Frío 16 Llega a BC: ¿Cómo Estará el Clima en Noviembre? Pronostican Nevadas y Lluvias

Las sierras de San Pedro Mártir y Constitución de 1857 amanecieron este viernes cubiertas por la primera nevada de la temporada, un fenómeno que marcó el inicio formal del invierno en la región y que atrajo la atención de automovilistas y visitantes, aunque también generó llamados a la precaución por parte de autoridades estatales y municipales.

De acuerdo con Protección Civil de Baja California, el ingreso del Frente Frío 16 favoreció la caída de nieve durante la madrugada, acompañada de temperaturas bajo cero y ráfagas de viento en zonas altas. Aunque los accesos permanecen abiertos, se reportan tramos resbaladizos, presencia de hielo y visibilidad reducida en algunos puntos.

Recomendaciones ante nevadas

La Dirección Estatal de Protección Civil emitió recomendaciones para quienes planeen visitar estas áreas naturales, entre ellas viajar con suficiente combustible, evitar desplazarse durante la noche, portar ropa térmica, llevar alimentos y mantenerse atentos a la actualización de las condiciones climáticas.

En Ensenada, donde se registró un acumulado de 9.6 milímetros de lluvia, las autoridades mantienen cierres preventivos en vados que cruzan arroyos, así como operativos de monitoreo y limpieza de pluviales para evitar riesgos por escurrimientos.

¿Cómo estará el clima este fin de semana en Baja California?

El estado continuará bajo los efectos del Frente Frío 16 durante el fin de semana, con un pronóstico de lluvias intermitentes en Tijuana, Tecate, Rosarito y Ensenada, especialmente entre la noche del viernes y la mañana del sábado.

Se esperan temperaturas máximas de 16 a 19°C en la zona costa, con mínimas entre 13 y 16°C, además de ráfagas de viento moderadas. En las sierras, las temperaturas descenderán por debajo de los 0°C, lo que mantiene la probabilidad de nuevas nevadas aisladas entre sábado y domingo.

Protección Civil reiteró que los accesos a zonas montañosas podrían presentar hielo, lodo y poca visibilidad, por lo que recomendó evitar viajes innecesarios, así como extremar cuidados si se planea visitar áreas donde ya cayó nieve.

