Accidente en Carretera Transpeninsular de Ensenada Deja un Hombre Sin Vida y Dos Lesionados
La volcadura se registro esta madrugada sobre el puente Cañón Buena Vista
Una persona perdió la vida y dos más resultaron lesionadas tras una volcadura registrada la madrugada de este viernes sobre la carretera Transpeninsular, en el municipio de Ensenada.
Accidente deja un muerto y dos lesionados
De acuerdo con el reporte del C5, se informó sobre la salida de camino de un vehículo tipo pick-up sobre el puente Cañón Buena Vista, en la delegación Maneadero.
- Al sitio acudieron Bomberos Municipales, quienes brindaron atención a tres personas: un hombre que fue declarado sin vida en el lugar, otro hombre lesionado y una mujer que también presentó lesiones.
Elementos de la Fiscalía General del Estado y de la Guardia Nacional acudieron para realizar las diligencias correspondientes y asegurar la zona.
Información Patricia Lafarga
APG