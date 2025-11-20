Vinculan a Hombre por Presuntamente Agredir a su Madre en Ensenada

La Fiscalía Regional de Ensenada informó que Gildardo “N” fue vinculado a proceso por presuntamente agredir a su madre e ingresar sin autorización al domicilio de la víctima, hechos registrados el pasado 10 de noviembre en la colonia Lomitas. El incidente ocurrió alrededor de las 18:55 horas, cuando la mujer solicitó apoyo al 911 al detectar que su hijo había entrado pese a contar con una medida de protección vigente, lo que movilizó a agentes municipales.

Al llegar al lugar, los oficiales encontraron al imputado en actitud agresiva, situación que escaló al punto de arremeter también contra los policías que atendieron el llamado. Tras varios intentos por contenerlo, los agentes lograron someterlo y detenerlo, asegurando la integridad de la denunciante y controlando el altercado dentro del domicilio.

La investigación inicial permitió al Ministerio Público formular imputación por el delito de violencia familiar, sustentado en el testimonio de la víctima y la intervención policial ocurrida esa misma tarde. El caso fue llevado ante un Juez de Control para determinar la situación jurídica del sospechoso.

Dictaron prisión preventiva para que no ocurriera otra reincidencia.

Como resultado, el Juez de Control dictó la vinculación a proceso y ordenó prisión preventiva justificada para Gildardo “N”, al considerar que esta medida protege a la víctima ante una posible reincidencia. Asimismo, se fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que se reunirán los elementos adicionales del caso.

Durante el desarrollo del procedimiento, el Ministerio Público expuso los hechos registrados el 10 de noviembre, así como el contexto de violencia familiar que derivó en la intervención de las autoridades municipales.

Finalmente, el caso quedó bajo supervisión judicial mientras continúan las diligencias correspondientes y se determina el curso legal del expediente, en tanto se mantienen las medidas destinadas a salvaguardar a la víctima en el marco de las investigaciones.

