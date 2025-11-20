Activan Alerta Amber en Ensenada para Localizar a Lander Alejandro, Joven de 17 Años

La Fiscalía General del Estado (FGE) activó una Alerta Amber para localizar a Lander Alejandro León Álvarez, un adolescente de 17 años visto por última vez el 16 de noviembre de 2025 en Ensenada. Debido a su edad y a las circunstancias que rodean su desaparición, las autoridades lo consideran en riesgo inminente y susceptible de ser víctima de un delito.

¿Dónde fue visto por última vez?

De acuerdo con la ficha de búsqueda, Lander Alejandro León Álvarez fue visto por última vez en la zona habitacional Pórticos del Mar, sin que hasta el momento se tenga información sobre su paradero. La Fiscalía General del Estado (FGE) señala que el joven podría encontrarse en una situación vulnerable, por lo que solicita la colaboración inmediata de la ciudadanía.

Señas particulares

Como seña particular, Lander Alejandro presenta un lunar grande en el codo izquierdo.

Cualquier persona que cuente con datos que ayuden a localizarlo puede comunicarse al 911 o realizar una denuncia anónima al 089.

