Asalto Armado en Casa de Cambio Deja a Hombre Lesionado en Tijuana

Un hombre resultó lesionado la tarde del miércoles 19 de noviembre tras ser víctima de un asalto a mano armada cuando salía de una casa de cambio ubicada en una plaza comercial sobre el bulevar Insurgentes, en la colonia Los Álamos, en Tijuana. El incidente ocurrió mientras la víctima abandonaba el establecimiento, momento en el que fue interceptada y agredida por personas aún no identificadas, lo que derivó en heridas que requirieron atención inmediata.

Tras el reporte, paramédicos de la Cruz Roja arribaron al lugar y brindaron los primeros auxilios al hombre lesionado. Debido a la gravedad de las heridas, fue trasladado a un hospital cercano para recibir atención especializada.

La investigación continúa para dar con los responsables del asalto

A partir de este punto, la intervención de las autoridades municipales y estatales se centró en asegurar el área y recabar información inicial sobre el hecho. La plaza comercial y sus alrededores fueron inspeccionados para obtener posibles indicios que contribuyeran a esclarecer la dinámica del asalto, especialmente considerando la forma en que ocurrió al exterior de una casa de cambio.

Hasta el momento no se han reportado personas detenidas relacionadas con el ataque, lo que mantiene abierta la línea de investigación. Las autoridades continúan revisando testimonios y cualquier registro disponible para identificar a los responsables, pues hasta ahora no se ha confirmado ninguna línea que permita establecer su paradero.

Además, el estado de salud del hombre herido permanece sin actualización oficial. Las autoridades no han brindado detalles posteriores sobre su evolución médica, lo que mantiene en incertidumbre la gravedad de las lesiones provocadas durante el asalto.

Información de Ixshel Gómez

