Balean a Mujer en Intento de Asalto Frente a Hospital ISSSTECALI de Tijuana

Una mujer de 57 años resultó herida la mañana del 30 de septiembre en Tijuana, tras un ataque con arma de fuego ocurrido en la colonia El Mirador, en la delegación Playas. Los hechos se registraron alrededor de las 09:32 horas, en la calle Bahía Santo Domingo, frente a un hospital de la zona.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima fue localizada con lesiones ocasionadas aparentemente por una esquirla de proyectil. La agresión se produjo cuando sujetos desconocidos intentaron despojarla de su vehículo.

Los responsables del ataque huyeron del lugar a bordo de un automóvil color gris, lo que generó la movilización de las autoridades en el área. La mujer fue auxiliada en el sitio y posteriormente trasladada a un hospital, donde se reporta estable.

La mujer fue atacada a tiros frente a hospital ISSSTECALI

El ataque ocurrió en las inmediaciones del hospital ISSSTECALI, lo que generó alarma entre las personas que se encontraban en el lugar. La versión inicial apunta a un intento de robo como el motivo de la agresión contra la víctima.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal, agentes de la Agencia Estatal de Investigación, así como personal de la DEFENSA, Guardia Nacional y Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana. También intervino la Cruz Roja, encargada del traslado de la lesionada.

Las corporaciones acordonaron el área y se encargaron de resguardar la escena, con el fin de preservar posibles indicios que ayuden a las investigaciones. Pese al despliegue de seguridad, no se reportaron personas detenidas tras el ataque.

La presencia coordinada de distintas corporaciones mantuvo asegurada la zona mientras se recababa información. Vecinos y transeúntes observaron los movimientos de las autoridades, mientras se mantenía restringido el acceso al área cercana al hospital.

