Un adolescente fue detenido la mañana del 19 de noviembre en Tijuana por agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM), luego de confesar que había asesinado a su pareja sentimental en el fraccionamiento Terrazas de la Gloria. La intervención ocurrió tras un reporte recibido que alertaba sobre una persona vestida de negro merodeando la zona de Villas Tijuana, lo que permitió a los oficiales ubicar al joven involucrado.

El menor confesó haber asesinado a su novia asfixiandola.

Al ser abordado, el menor de edad declaró espontáneamente que había salido a caminar después de asesinar a su novia. Señaló que la asfixió primero con las manos y después utilizando un cinturón. Estas declaraciones iniciales fueron tomadas por los oficiales en el lugar, quienes procedieron a solicitar más información sobre la ubicación de la víctima.

Fue entonces cuando el adolescente indicó que el cuerpo de la joven se encontraba en un edificio cercano, dentro del fraccionamiento Terrazas de la Gloria, específicamente en el tercer nivel. Con esta información proporcionada por el propio detenido, los agentes se trasladaron de inmediato para verificar los hechos.

Al ingresar a la habitación señalada los elementos localizaron a una joven de 16 años, recostada en sobre una cama. Presentaba aparentes marcas en el cuello, similares a las que el menor había descrito momentos antes, lo que reforzó de inmediato la gravedad del hecho reportado y la necesidad de solicitar atención médica de urgencia.

Tras el arribo de paramédicos, se confirmó que la víctima ya no presentaba signos vitales. El protocolo de atención fue cumplido, aunque sin posibilidad de brindar asistencia debido al tiempo transcurrido y a las lesiones observadas. Los oficiales procedieron entonces a asegurar la escena en espera del personal correspondiente.

El joven fue detenido para iniciar con las investigaciones correspondientes.

El presunto responsable, de 16 años, fue detenido en el lugar inicial y posteriormente trasladado a la Unidad Especializada para Adolescentes de la Fiscalía General del Estado. Quedando a disposición de las autoridades competentes para continuar el proceso.

Agentes de la Unidad de Homicidios Dolosos acudieron al sitio donde fue localizada la víctima para llevar a cabo los procedimientos periciales y asegurar los indicios necesarios. El caso permanece bajo investigación, mientras las autoridades determinan los pasos legales a seguir en torno al asesinato ocurrido en Tijuana.

