Detienen a Tres por Incendio de Lote de Autos en Tijuana; les Hallaron Botellas con Gasolina

Agentes de la Policía Municipal de Tijuana detuvieron a tres hombres tras un incendio registrado la mañana del 19 de noviembre en un lote de autos, ubicado en la colonia Independencia, luego de que un testigo señalara que dos individuos vestidos de colores oscuros lanzaron una bomba molotov al interior del establecimiento y huyeron en una motocicleta hacia el Cañón Johnson.

Nota relacionada: Detienen a Tres Personas por Ataques a Fiscalías en Tijuana y Ensenada; Investigación Continúa

El incendio se originó al arrojar una bomba molotov

Según la información recabada en el lugar, el ciudadano que presenció el hecho indicó que uno de los responsables se encontraba fuera del lote cuando arrojó la bomba molotov, mientras el segundo esperaba en la motocicleta para escapar. Esta referencia, junto con la dirección de huida, permitió a los agentes orientar el operativo de búsqueda con el apoyo del monitoreo por cámaras.

A partir del reporte y del seguimiento visual proporcionado por las videograbaciones, los oficiales identificaron una motocicleta cuyas características coincidían con las descritas. Durante el despliegue en el área, tres individuos fueron ubicados e identificados como Francisco Ramón “N”, de 36 años; Jesús Iván “N”, de 30 años; y Víctor Francisco “N”, de 44 años, este último fue relacionado mediante la revisión de las cámaras, al observarse que una camioneta blanca seguía a la motocicleta utilizada en la huida.

La información localizada en el monitoreo permitió precisar que, en la calle Décima y Constitución, uno de los tripulantes de la motocicleta descendió y abordó camioneta, continuando el escape junto con los otros involucrados. Con esta secuencia identificada, los agentes lograron interceptar ambos vehículos posteriormente en la colonia Morelos, donde se procedió a la intervención de los sospechosos.

Les encontraron 2 botellas con gasolina en una mochila

Al efectuar la inspección preventiva correspondiente, los oficiales localizaron una mochila que contenía dos botellas de vidrio con gasolina, consideradas artefactos tipo molotov. Estos objetos coincidían con la descripción del testigo respecto al método utilizado para iniciar el incendio dentro del lote de autos.

Nota relacionada: Atacan Restaurante de Mariscos con Bomba Molotov en Mexicali; Esto se Sabe

Además de las botellas aseguradas, las autoridades también retuvieron los dos vehículos en los que se desplazaban los presuntos responsables: una motocicleta color blanco con negro y la camioneta blanca, ambas presuntamente empleadas durante la fuga registrada tras el ataque.

El caso permanece bajo investigación, mientras que los detenidos y los objetos asegurados quedaron a disposición de las autoridades competentes para definir la situación jurídica relacionada con los hechos registrados en el lote de autos de la colonia Independencia.

Historias recomendadas:

RCP