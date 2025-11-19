Buscan a Erick Cázarez, Menor de 14 Años Desaparecido en Ensenada

Un adolescente de 14 años fue reportado como desaparecido en Ensenada, de acuerdo con la ficha de búsqueda emitida por las autoridades este 14 de noviembre. El menor, identificado como Erick Leonardo Cázares, fue visto por última vez en la colonia Popular 1989.

Señas particulares de Erick

Como seña particular, Erick presenta una pequeña cicatriz en la mejilla izquierda, detalle que sus familiares y autoridades destacan para facilitar su localización.

Ante la preocupación por su paradero, la población es llamada a colaborar con cualquier dato que pueda ayudar a encontrarlo. La información puede reportarse directamente al número de emergencias 911 o de manera anónima al 089, líneas activas en Baja California para la atención de casos de desaparición.

Las autoridades mantienen activa la búsqueda y piden a la comunidad mantenerse atenta y compartir la ficha oficial para ampliar el alcance de la difusión.

