Detienen en Tijuana a Fugitivo Estadounidense Vinculado a Dos Homicidios

La Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana detuvo en Tijuana a un joven de 19 años identificado como Edwin Nathan “N”, alias “Coon”, quien era buscado en Estados Unidos por su presunta participación en dos homicidios cometidos en noviembre de 2024. Durante la intervención también se le aseguraron tres cartuchos calibre .40 mm.

La detención ocurrió sobre la avenida Alejandro Von Humboldt, casi esquina con José López Portillo Oriente, en la colonia Nueva Tijuana, donde agentes estatales detectaron a un individuo cuya actitud generó sospechas. Al ignorar las instrucciones de los oficiales y mantener las manos dentro de sus bolsillos, se procedió a una inspección precautoria.

En esta revisión los agentes localizaron tres cartuchos útiles para arma corta, motivo por el cual Edwin Nathan “N” fue asegurado.

Detenido era buscado por dos homicidios

Al confirmar su identidad, la Coordinación de Enlace Interinstitucional de la FESC informó que el detenido es señalado por autoridades del condado de Los Ángeles como presunto responsable de dos homicidios perpetrados el 7 de noviembre de 2024.

El Tribunal Superior de California había emitido una orden de aprehensión en su contra el 28 de enero de 2025, bajo el número de caso 24CJCF07786.

Historial Delictivo Previo

Además, se tiene registro de que cuando era menor de edad fue detenido por el Departamento de Policía de Pomona, California, en mayo de 2023 por conducta desordenada, merodear en propiedad privada y entrada no autorizada a un terreno marcado.

Tras su aseguramiento, Edwin Nathan “N” fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) para iniciar el proceso de entrega al país vecino.

Autoridades señalaron que la coordinación binacional es esencial para impedir que posibles generadores de violencia encuentren refugio en Baja California y destacaron que los delitos serán perseguidos para mantener la seguridad en la región.

