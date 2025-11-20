20 Colonias de Tijuana Sin Agua Hoy Debido a Fuga: Lista Completa

La Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CEPST) informó que 20 colonias del municipio se encuentran sin el servicio de agua, esto debido a una fuga registrada eb una línea de agua potable.

¿Qué colonias se vieron afectadas?

Entre las zonas afectadas se encuentran:

Centro Comercial Otay

Bosque de Las Araucarias

Valle Vista 1

Melchor Ocampo

Murua Poniente

Murua Hidalgo

Riberas del Alamar

Infonavit Patrimonial

Alamar

Fernández

Los Arenales A y B

Rancho Rivera

Chapultepec Alamar

Los Pirules

Fraccionamiento Los Álamos

Guadalupe Victoria

Chamizal

Buena Vista

Sepanal

¿Cuándo se restablece el servicio?

Elementos de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CEPST) ya se encuentran trabajando en la reparación correspondiente, al concluir los trabajos darán inició al proceso de recuperación, por lo que se prevé contar con el servicio en el transcurso de esta tarde.

