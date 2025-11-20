Inicio Tijuana 20 Colonias de Tijuana Sin Agua Hoy Debido a Fuga: Lista Completa

20 Colonias de Tijuana Sin Agua Hoy Debido a Fuga: Lista Completa

|

La CESPT informó que ya se encuentran trabajando en la fuga

20 Colonias de Tijuana Sin Agua Hoy Debido a Fuga: Lista Completa

20 Colonias de Tijuana Sin Agua Hoy Debido a Fuga: Lista Completa | Foto: Pexels

La Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CEPST) informó que 20 colonias del municipio se encuentran sin el servicio de agua, esto debido a una fuga registrada eb una línea de agua potable.

¿Qué colonias se vieron afectadas?

Entre las zonas afectadas se encuentran:

  • Centro Comercial Otay
  • Bosque de Las Araucarias
  • Valle Vista 1
  • Melchor Ocampo
  • Murua Poniente
  • Murua Hidalgo
  • Riberas del Alamar
  • Infonavit Patrimonial
  • Alamar
  • Fernández
  • Los Arenales A y B
  • Rancho Rivera
  • Chapultepec Alamar
  • Los Pirules
  • Fraccionamiento Los Álamos
  • Guadalupe Victoria
  • Chamizal
  • Guadalupe Victoria
  • Buena Vista
  • Sepanal

¿Cuándo se restablece el servicio?

Elementos de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CEPST) ya se encuentran trabajando en la reparación correspondiente, al concluir los trabajos darán inició al proceso de recuperación, por lo que se prevé contar con el servicio en el transcurso de esta tarde.

