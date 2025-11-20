Hombre Buscado por Apuñalar a Otro en EUA Desata Persecución y es Detenido en Frontera de BC

Una persecución policial que inició en San Diego y concluyó en la garita El Chaparral dejó a un hombre herido por disparos, luego de que presuntamente apuñalara a otra persona en la Calle 15 y escapara a bordo de un vehículo de lujo color gris.

El hecho ocurrió este jueves 20 de noviembre, cuando agentes de la Policía de San Diego comenzaron la búsqueda del sospechoso y lo ubicaron en el área de Encanto, desde donde inició la huida que posteriormente cruzó hacia el puerto de entrada con dirección a México.

El hombre intentó huir hacia México desde Estados Unidos.

De acuerdo con el reporte preliminar, el sujeto presuntamente habría cometido la agresión con arma blanca antes de emprender la fuga. Tras ser detectado por las autoridades estadounidenses, se desplegó un operativo para intentar detenerlo, por lo que el automóvil fue seguido a lo largo de varias calles hasta enfilar hacia la garita de San Ysidro.

Durante su ingreso al cruce fronterizo, ya en territorio mexicano, personal de seguridad habría ordenado al conductor detener la marcha. Sin embargo, según la información disponible, el hombre no acató las indicaciones, lo que derivó en un momento de tensión en la zona.

Fue entonces cuando, aparentemente, se efectuaron disparos contra el vehículo en movimiento, en un intento por frenar la huida del sospechoso. El impacto de los proyectiles hirió al conductor, quien quedó lesionado dentro del automóvil mientras agentes de ambas naciones mantenían control del área.

Posteriormente, servicios de emergencia arribaron al lugar y trasladaron al herido, cuya condición médica permanece sin ser confirmada por el momento. La identidad del conductor tampoco fue revelada.

El paso vehicular en la garita se vió afectado por el operativo.

La zona inmediata a la garita fue acordonada por autoridades mexicanas para permitir el levantamiento de indicios y el inicio de las investigaciones correspondientes, lo cual generó afectaciones temporales al flujo vehicular.

Agentes en el sitio realizaron entrevistas y revisiones para establecer la ruta completa de la persecución, así como las condiciones en que ocurrieron tanto el ataque con arma blanca como los disparos.

Información de Perla Velázquez

RCP