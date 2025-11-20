Camioneta Choca Contra Caballo que Cruzaba la Carretera Transpeninsular en BC; el Animal Murió

Un choque entre una camioneta y un caballo que se encontraba sobre la carretera Transpeninsular dejó daños materiales la noche del 19 de noviembre, a la altura del kilómetro 108, al sur de San Vicente, en el municipio de San Quintín. El incidente ocurrió cuando el vehículo impactó al animal que cruzaba la vialidad, lo que movilizó a cuerpos de emergencia para la atención del reporte.

Al sitio acudieron elementos de Bomberos y Rescate San Vicente, quienes revisaron a los ocupantes de la camioneta para descartar posibles lesiones. Los socorristas confirmaron que no hubo personas heridas, aunque el vehículo resultó con severos daños en la parte frontal debido al impacto.

En los primeros minutos de la atención, se procedió a brindar abanderamiento en la zona para prevenir otro accidente, dado que el choque ocurrió en un tramo carretero con circulación constante. La presencia del caballo sobre la vialidad, según los primeros datos, fue la causa directa del siniestro.

El caballo perdió la vida en el accidente.

A mitad de la intervención, las autoridades detallaron que la fuerza del impacto proyectó al animal hacia un costado de la carretera, donde perdió la vida. Esta situación requirió labores adicionales para retirar los restos y garantizar que la zona quedara segura para los automovilistas que transitaban durante la noche.

El accidente también generó una reducción temporal en el flujo vehicular mientras los cuerpos de emergencia trabajaban en la zona. La camioneta involucrada fue evaluada por los rescatistas debido a los daños estructurales en el frente, sin que se reportaran complicaciones adicionales.

Los equipos de emergencia permanecieron en el lugar hasta asegurar que no hubiera riesgos para quienes circulaban por ese tramo de la carretera Transpeninsular, considerando la escasa visibilidad nocturna. El abanderamiento se mantuvo activo hasta concluir las maniobras necesarias tras el choque.

La información disponible indica que el caballo se encontraba suelto sobre la carretera al momento del impacto, lo que derivó en el accidente que no dejó personas lesionadas; sin embargo, cobró la vida del animal.

Información de Diego Robles

RCP