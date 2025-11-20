Cancelan Clases este Viernes 21 en BC ante Lluvias Intensas y Descenso de Temperaturas

Las autoridades de Baja California informaron que se suspenderán las clases este próximo viernes 21 de noviembre en todos los niveles educativos, tanto en escuelas públicas como privadas, debido a las lluvias que generará el Frente Frío 16. La medida fue anunciada tras confirmar que las precipitaciones comenzarán desde la medianoche de este jueves 20 de noviembre y se mantendrán de manera dispersa a fuerte durante el viernes y el sábado en todas las regiones del estado.

De acuerdo con la información oficial, el Frente Frío 16 traerá condiciones climáticas que podrían complicar la movilidad escolar y aumentar riesgos en el traslado de estudiantes, madres y padres de familia. Por este motivo, la decisión busca reducir posibles afectaciones durante el ingreso y salida de los planteles educativos, además de evitar situaciones que comprometan la seguridad en zonas vulnerables.

¿Cuáles son las recomendaciones por la llegada del Frente Frío 16 en Baja California?

La recomendación principal para la población es disminuir la movilidad durante el viernes 21 y mantenerse atenta a cualquier actualización emitida por las autoridades. También se pidió seguir medidas básicas de precaución ante los efectos del Frente Frío 16, considerando que las lluvias seguirán presentándose hasta el sábado.

Estas son algunas recomendaciones emitidas por las autoridades en Baja California:

Mantenerse bien abrigados.

Evitar salir al exterior si no es necesario.

Cerrar puertas y ventanas.

Evitar cambios bruscos de temperatura.

Cuidar a niños y adultos mayores del descenso de temperaturas.

Manejar con cuidado.

Además, se recordó que el número de emergencias 911 permanecerá activo las 24 horas ante cualquier situación que requiera apoyo inmediato. Esto incluye reportes relacionados con afectaciones causadas por la lluvia, riesgos en vialidades o incidentes vinculados a desplazamientos en zonas urbanas y rurales.

La suspensión de actividades escolares pretende anticiparse a las condiciones meteorológicas previstas y asegurar que la jornada del viernes transcurra con el menor riesgo posible para la comunidad educativa, mientras continúa el monitoreo del Frente Frío 16 y sus efectos en el estado.

