Catedral de Tijuana: ¿Cuándo Son las Mañanitas a la Virgen de Guadalupe y Qué Artistas Estarán?
Artistas locales y nacionales participarán previo a la Santa Misa, el evento será transmitido por Televisa Californias para quienes no puedan asistir
La Arquidiócesis de Tijuana anunció el programa oficial de las Mañanitas a la Virgen de Guadalupe, que se llevarán a cabo este jueves 11 de diciembre en la Catedral Metropolitana de Tijuana, ubicada en Paseo del Centenario, Zona Río, frente a Palacio Municipal.
El evento contará con la participación de artistas locales y nacionales que se sumarán a la tradicional celebración guadalupana, previo a la Santa Misa programada a las 10:00 de la noche.
¿Qué artistas participarán?
Las actividades iniciarán desde la tarde y se extenderán hasta casi la medianoche. Entre los invitados se encuentran:
- Diego Arriaga – 4:00 PM
- Mimo Moy – 5:00 PM
- Quinto Traste – 6:00 PM
- Sentencia2 – 7:00 PM
- Cadetes de Linares – 8:00 PM
- Adriel Favela – 11:15 PM
La celebración será transmitida por Televisa Californias, para que quienes no puedan acudir de manera presencial también participen en la tradición guadalupana.
Las autoridades eclesiásticas invitaron a la comunidad a asistir con anticipación debido a la alta afluencia que se espera, así como a mantener medidas de orden y respeto durante todo el evento.
