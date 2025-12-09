Vinculan a Mujer por Presunta Violencia Familiar Contra su Madre en Ensenada

La Fiscalía Regional de Ensenada obtuvo la vinculación a proceso de Verónica “N”, detenida el 8 de diciembre de 2025 mediante una orden de aprehensión cumplimentada por la Unidad de Investigación de Maneadero, luego de una serie de hechos de violencia familiar presuntamente cometidos contra su madre en un domicilio del municipio de Ensenada. La investigación señala que los incidentes involucraron agresiones verbales, daños materiales y conductas que pusieron en riesgo directo a la víctima.

Según los registros de la carpeta de investigación, la imputada habría ejercido actos de control y dominio dentro del ambiente familiar, afectando la estabilidad de la víctima. Entre los comportamientos reportados se incluyen episodios de violencia verbal, además de incidentes que generaron pérdidas patrimoniales y afectaciones al entorno doméstico.

En los primeros reportes se documentó la sustracción de herramientas, joyas, ropa y dinero, además de daños provocados en el interior del domicilio. Estos hechos fueron integrados por la autoridad ministerial como parte del patrón de conducta atribuido a la detenida.

La detenida presuntamente tomó un martillo y un hacha para agredir a su madre.

Cuando Verónica “N” habría llegado al hogar de la víctima, presuntamente bajo el influjo de drogas. Durante ese incidente tomó un martillo y un hacha con la intención de agredir a su madre, situación que generó una afectación psicológica considerable.

Con base en las diligencias realizadas, el Ministerio Público solicitó la vinculación a proceso por el delito de violencia familiar, sustentando que existían elementos suficientes para continuar la causa penal en su contra.

Como parte de la resolución, el Juez impuso prisión preventiva como medida cautelar, considerando la necesidad de proteger a la víctima y evitar nuevos incidentes durante el desarrollo de la investigación complementaria. La autoridad judicial determinó mantener a la imputada bajo resguardo mientras avanza el caso.

La Fiscalía indicó que continuará con el trabajo de integración de los elementos restantes para completar la investigación, con el fin de definir la responsabilidad penal de la señalada.

Información de Diego Robles

