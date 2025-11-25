Localizan Cuerpo de Hombre con Presuntos Signos de Violencia en Canalización del Río Tijuana

Autoridades localizaron el cuerpo sin vida de un hombre en la canalización del Río Tijuana, a la altura de la colonia Anexa Buenavista. La víctima, de aproximadamente 40 años, presentaba aparentes signos de violencia y se encontraba atada de las extremidades, de acuerdo con los primeros reportes.

Autoridades trabajan en la recuperación del cuerpo

El hallazgo fue notificado a los servicios de emergencia, por lo que elementos de Bomberos y agentes de la Policía Municipal acudieron al punto para recuperar el cuerpo y resguardar la zona. Tras las labores iniciales, el área quedó bajo resguardo de la Fiscalía General del Estado (FGE), que será la encargada de realizar los peritajes correspondientes y determinar las circunstancias del homicidio.

Hasta el momento, no se ha informado la identidad de la víctima ni hay personas detenidas relacionadas con este hecho.

