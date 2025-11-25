Localizan Cuerpo de Hombre con Presuntos Signos de Violencia en Canalización del Río Tijuana
Autoridades se encuentran realizando trabajos para la recuperación del cuerpo
Autoridades localizaron el cuerpo sin vida de un hombre en la canalización del Río Tijuana, a la altura de la colonia Anexa Buenavista. La víctima, de aproximadamente 40 años, presentaba aparentes signos de violencia y se encontraba atada de las extremidades, de acuerdo con los primeros reportes.
Autoridades trabajan en la recuperación del cuerpo
El hallazgo fue notificado a los servicios de emergencia, por lo que elementos de Bomberos y agentes de la Policía Municipal acudieron al punto para recuperar el cuerpo y resguardar la zona. Tras las labores iniciales, el área quedó bajo resguardo de la Fiscalía General del Estado (FGE), que será la encargada de realizar los peritajes correspondientes y determinar las circunstancias del homicidio.
Hasta el momento, no se ha informado la identidad de la víctima ni hay personas detenidas relacionadas con este hecho.
Información Perla Velazquez
APG