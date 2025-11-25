Asesinan a Exagente Municipal de Tijuana en Valle Dorado, Ensenada; Esto se Sabe

La tarde del lunes 24 de noviembre, un hombre identificado como Luis Fernando, presunto exagente municipal de Tijuana y empresario en el sector marítimo, fue asesinado a las afueras de una empresa de construcción y reparación de embarcaciones ubicada sobre calle Antonio Villarreal y Reforma, en el fraccionamiento Valle Dorado, del municipio de Ensenada.

Asesinan a exagente municipal de Tijuana

De acuerdo con el reporte del C5, el ataque ocurrió alrededor de las 4:25 de la tarde, cuando se alertó a la Policía Municipal sobre una persona lesionada por disparos de arma de fuego. Al llegar, los oficiales localizaron al hombre con manchas hemáticas y sin responder a los llamados, por lo que solicitaron apoyo médico.

Paramédicos de la Cruz Roja confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales.

La escena fue acordonada y se notificó a la Fiscalía General del Estado (FGE) para iniciar las investigaciones correspondientes.

Según información extraoficial, el ataque ocurrió a tan solo cuatro cuadras de la estación de Policía Municipal de Punta Banda, sin que se reportara la detención de los responsables, quienes lograron huir.

Agresiones armadas en el mismo establecimiento

Este establecimiento no es ajeno a hechos violentos:

En febrero de 2021, un hombre fue asesinado mientras operaba un montacargas dentro del mismo sitio.

En 2023, se registraron otras agresiones armadas en la zona.

El asesinato provocó caos vehicular en Ensenada, particularmente por el cierre parcial de la avenida Reforma, una de las principales arterias del municipio.

Las autoridades continúan con las indagatorias para esclarecer el móvil del ataque.

