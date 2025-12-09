Mujer Muere al Chocar Contra Minibús que Bajaba Pasajeros en Rosarito; Hay Otros Dos Heridos

La mañana del martes, alrededor de las 06:50 horas, autoridades fueron alertadas sobre un accidente registrado sobre el bulevar Benito Juárez Norte, a la altura del puente peatonal que conecta la colonia Lucio Blanco con un centro comercial. Al arribar a las 06:55 horas, los oficiales confirmaron que en el incidente participaron un vehículo particular y una unidad de transporte público, dejando como resultado una persona fallecida y dos lesionadas.

Nota relacionada: Mujer Pierde la Vida tras Choque por Alcance en Carretera Mexicali–Tijuana

Los primeros reportes detallan que en uno de los vehículos involucrados, la conductora, cuya identidad no fue confirmada en el momento, fue encontrada sin vida en el interior del automóvil debido al impacto.

El segundo vehículo involucrado fue un minibús, con colores blanco y verde, utilizado como transporte público. La unidad se encontraba detenida sobre el área de acotamiento, debajo del puente peatonal, realizando maniobras de descenso de pasajeros al momento del choque.

¿Cómo sucedió el choque donde perdió la vida la mujer en Rosarito?

De acuerdo con lo observado en el sitio, el vehículo conducido por la mujer que falleció circulaba de norte a sur y habría intentado adelantar a otros vehículos utilizando la zona de acotamiento. Durante esa maniobra, la conductora impactó su automóvil contra el transporte público detenido, lo que provocó daños significativos en ambos vehículos.

Nota relacionada: Muere Automovilista en Choque Sobre la Carretera Libre Ensenada–Tijuana; Hay Dos Heridos

Como consecuencia directa del impacto, la conductora del vehículo particular perdió la vida en el lugar. Además, dos pasajeros del minibús resultaron lesionados; sin embargo, no fue posible obtener información sobre ellos, ya que fueron trasladados de inmediato a recibir atención médica por paramédicos de la Cruz Roja.

Tras confirmar la condición de las víctimas, los agentes acordonaron la zona y documentaron el estado de ambos vehículos, los cuales permanecieron en el punto exacto donde ocurrió el choque.

Las autoridades no proporcionaron más detalles sobre la identidad de la conductora fallecida ni sobre el estado de salud de los pasajeros lesionados, mientras las investigaciones continúan para confirmar las causas precisas del incidente registrado en esta vialidad de alto flujo vehicular en Rosarito.

Historias recomendadas:

Información de Fidel Mier

RCP