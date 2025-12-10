Activan Búsqueda Urgente para Localizar a Valeria Carreño, Niña Desaparecida en Ensenada

La Fiscalía General del Estado (FGE) activó una ficha de búsqueda para Valeria Margarita Carreño Juárez, una menor de 11 años que fue vista por última vez el 8 de diciembre de 2025, en la colonia Villas del Roble, en el municipio de Ensenada. Autoridades solicitan el apoyo de la ciudadanía para localizarla lo antes posible.

Señas particulares

De acuerdo con la información proporcionada por la FGE, Valeria Margarita cuenta con complexión media, tez morena, cejas despobladas, ojos café oscuro, cabello lacio color negro, labios gruesos y nariz ancha. Como seña particular, tiene un lunar en el brazo izquierdo.

Al momento de su desaparición, la menor vestía pantalón y suéter color blanco, además de tenis blancos con negro.

Las autoridades piden a la población reportar cualquier información que ayude a dar con su paradero a los números 911, 089, o a la línea directa de la Fiscalía: (646) 152 25 00, extensiones 2560 y 2561.

La institución reitera que toda información será confidencial y puede ser crucial para su pronta localización.

