Mañana Inicia Pago Quintuple de Beca para Preescolar-Primaria: ¿Cuánto Darán? Así Cobras Apoyo

Antes de cerrar el año miles de alumnos van a recibir un pago quintuple de beca para preescolar y primaria a partir de este domingo 14 de diciembre 2025, por ello acá te decimos cuánto darán por grado escolar a niños de 3 a 14 años de edad y cómo saber si te toca recibir dicho apoyo económico de Becas de Bienestar.

Quiénes tengan dudas respecto a estas Becas para el Bienestar, en una nota ya te mostramos los requisitos para cobrar los cinco pagos juntos en diciembre 2025. De igual forma, anteriormente ya te contamos cuándo es el registro para la Beca Rita preescolar y el calendario de inscripción para los alumnos de primaria.

¿Cuánto darán de beca para primaria y preescolar en diciembre 2025?

El apoyo que entrega un pago quintuple este 14 de diciembre es el programa Mi Beca para Empezar, que aplica para estudiantes que están inscritos en alguna escuela pública de la Ciudad de México (CDMX) en el ciclo escolar 2025-2026.

Los beneficiarios del programa social reciben un pago mensual de 600 pesos para preescolar (6,000 al año) y 650 pesos para primaria (6,500 al año), además de un apoyo de uniformes y útiles escolares. Con esto aclarado, el monto que cobrará cada alumno corresponde a cuatro mensualidades y el apoyo anual y es el siguiente:

1° y 2° de preescolar: $ 3,370 .

. 3° de preescolar: $ 3,500 .

. 1° a 5° de primaria: $ 3,700 .

. 6° de primaria: $3,780.

¿Quiénes cobran los 5 pagos de Becas Bienestar para preescolar y primaria 2025?

Los alumnos de primaria y preescolar que van a obtener su tarjeta Mi Beca Para Empezar el 14 de diciembre 2025 son todos aquellos que del 1 de octubre al 15 de noviembre pasado hicieron su registro al programa de manera exitosa y ya deben contar con alguna de las siguientes invitaciones, para participar en la dispersión de credenciales y pagos:

Carta invitación.

Mensaje SMS enviado al celular que se anotó en el registro.

Correo electrónico que le haya llegado a los beneficiarios.

¿Cómo saber si te toca pago quintuple de Mi Beca para Empezar en diciembre 2025?

Otra forma de saber si a tu hijo le toca estar en el evento de entrega de tarjetas Mi Beca para Empezar es entrando al link de Fidegar CDMX. Al ingresar escribe el CURP del niño o niña beneficiaria. Si no te aparece la fecha y hora de tu cita, significa que no fuiste convocado para esa dispersión y deberás esperar indicaciones a futuro.

Si aún no formas parte del apoyo y tu hijo cumple con los requisitos para Mi Beca para Empezar de preescolar y primaria, recuerda que el registro en línea se encuentra abierto hasta el 31 de diciembre 2025.

