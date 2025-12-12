Mañana Acaba Registro Pensión Adultos Mayores y Mujeres: ¿Cuándo les Depositan con Aumento 2026?

A días de que se confirmara el aumento al apoyo, el sábado 13 de diciembre 2025 termina el registro a la Pensión Bienestar adultos mayores y mujeres de 60 a 64 años de edad, por tal motivo acá te decimos cómo hacer la inscripción en el último día y cuándo le depositarán a los nuevos beneficiarios en 2026, ya con el incremento anunciado por Ariadna Montiel Reyes, titular de la Secretaría del Bienestar.

El aumento a la Pensión Bienestar 2026 ya es un hecho, por eso una nota ya te dijimos cuánto recibirían de apoyo económico los adultos mayores y las mujeres de 60 a 64 años. De igual forma te contamos cómo será el pago en enero ya con el incremento.

¿Cómo hacer registro a la Pensión Bienestar adultos mayores y mujeres de 60 a 64 años en diciembre 2025?

Las personas de la tercera edad que ya cumplieron 65 años y las mujeres que recién llegaron a los 60 años van a poder solicitar su incorporación a las pensiones del Bienestar acudiendo a su módulo del Bienestar más cercano. SI no conoces el tuyo, en una nota ya te dijimos cómo ubicarlo. Además de eso, los solicitantes deben cumplir con los siguientes requisitos:

Identificación oficial vigente . (Credencial para votar, pasaporte, cartilla, cédula profesional, credencial del Inapam o carta de identidad).

. (Credencial para votar, pasaporte, cartilla, cédula profesional, credencial del Inapam o carta de identidad). CURP Impresión reciente.

Impresión reciente. Acta de nacimiento (Legible).

(Legible). Comprobante de domicilio , No mayor a 6 meses (teléfono, luz, gas, agua o predial).

, No mayor a 6 meses (teléfono, luz, gas, agua o predial). Teléfono de contacto. Celular y de casa.

¿Cuándo depositan Pensión Bienestar mujeres 60 a 64 años y adultos mayores ya con aumento en 2026?

El primer pago con aumento de la Pensión Bienestar llega en enero 2026 para los beneficiarios de continuidad que anteriormente ya recibieron al menos un apoyo económico de los programas sociales. Quienes hicieron registro en diciembre 2025 deberán estar pendientes de las fechas en que habrá entrega de tarjetas para adultos mayores y mujeres.

Se espera que los beneficiarios registrados en diciembre reciban su Tarjeta del Bienestar en enero o febrero y posteriormente cobren su primer apoyo en el bimestre de marzo-abril 2026.

Con todo el tema del registro a la Pensión Bienestar ya aclarado, solo es cuestión de que los adultos mayores y mujeres de 60 a 64 años que cumplen con los requisitos, lleven sus documentos en el último día de inscripción y esperen información oficial por parte de la secretaría para que sepan cuándo recoger su tarjeta en 2026.

