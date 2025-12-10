¿Cómo Será el Pago de Pensión Bienestar Adultos Mayores en Enero ya con Aumento? Así Depositarán

Ya pasaron algunos días desde que la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, anunció el aumento a la Pensión Bienestar para adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres de 60 a 64 años y madres solteras trabajadores, por eso acá te decimos cómo será el pago en enero 2026 y cuándo depositan el primer apoyo económico del año.

Ante la duda de muchos beneficiarios, en una nota ya te dijimos cuándo es el pago de los adultos mayores en enero, los nuevos montos que dará la Pensión del Bienestar ya con el aumento en 2026 y cuánto dinero recibirían los hombres y mujeres del apoyo de 65 y más.

¿Cuándo depositan la Pensión del Bienestar adultos mayores en enero 2026?

El primer pago de la Pensión adultos mayores llegará durante el mes de enero 2026. Hasta el momento aún no se da a conocer el calendario de pagos Bienestar por letra oficial, pero es posible que la dispersión inicie el lunes 5 de enero, todo dependerá de lo que anuncie Ariadna Montiel Reyes.

El anuncio del calendario con las fechas de pago de la Pensión Bienestar enero 2026 será dado a conocer a través de las redes sociales de Ariadna Montiel y posiblemente en la mañanera de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

¿Cómo será el pago de la Pensión Bienestar en enero 2026 ya con aumento?

El primer depósito Bienestar para adultos mayores llegará conforme al mecanismo de dispersión ya conocido por todos los beneficiarios de continuidad. Si no lo sabes o eres de nuevo ingreso a alguna de las pensiones, a continuación te mostramos los pasos para cobrar tu apoyo:

Asegura de contar con tu Tarjeta de Bienestar activa. Espera a que se publique el calendario de pagos de la Pensión Bienestar enero 2026. Checa cuándo te toca cobrar, de acuerdo con la letra inicial de tu primer apellido. Acude a tu Banco del Bienestar más cercano a cobrar tu apoyo de la pensión adultos mayores, discapacidad, mujeres de 60 a 64 años y madres solteras trabajadoras.

Con toda esta información, ya solo queda esperar a que anuncien las fechas de pago de la Pensión Bienestar en enero 2026, que vendrá con un aumento para adultos mayores y millones de beneficiarios más en todo México.

