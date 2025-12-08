Aumento Pensión Bienestar y Mujeres: Últimos Días para Registrarse y Recibir el Incremento 2026

El plazo para el nuevo registro a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y la Pensión Mujeres Bienestar está por terminar. Los interesados solo tienen hasta el sábado 13 de diciembre para acudir a los Módulos del Bienestar e iniciar su trámite.

Además, quienes se registren podrán acceder al aumento en estos programas sociales confirmado por el Gobierno Federal, es decir tanto ellos como quienes ya reciben este apoyo económico podrían recibir el incremento que se anunció para 2026.

Si quieres saber todos los detalles sobre estos aumentos en la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y la Pensión Mujeres Bienestar y sobre los últimos días que se puede hacer el registro para estos programas sociales.

¿Cuál es el horario de los módulos para el registro de Pensión Bienestar y Personas Adultas Mayores y Pensión Mujeres Bienestar?

Los módulos para los nuevos registros de la Pensión Bienestar y Personas Adultas Mayores y Pensión Mujeres Bienestar ofrecen servicio en un horario de 10:00 a 16:00 horas en todo el país.

Es importante que los interesados acudan al módulo según el calendario establecido, el cual organiza la atención por la letra inicial del primer apellido.

¿Qué día tengo que ir a los módulos para el registro de Pensión Bienestar y Personas Adultas Mayores y Pensión Mujeres Bienestar?

Como te hemos informado en N+, el proceso de inscripción se organiza por orden del abecedario y en los días finales no es la excepción.

A continuación te decimos cuáles son los días que tienes que te tocaría ir según el calendario oficial, según la primera letra de tu apellido.

Miércoles 10 de diciembre: I, J, K, L, M.

Jueves 11 de diciembre: N, Ñ, O, P, Q, R.

Viernes 12 de diciembre: S, T, U, V, W, X, Y, Z.

Sábado 13 de diciembre: Este día los módulos atienden a personas de TODAS las letras sin excepción.

¿Quiénes pueden inscribirse y qué documentos necesitan?

Recuerda que tanto la Pensión Bienestar y Personas Adultas Mayores como la Pensión Mujeres Bienestar son universales y se entregan sin distinción; es suficiente tener nacionalidad mexicana y residir en México. Además el apoyo se entrega de forma directa, gratuita y sin intermediarios.

A la Pensión Adultos Mayores pueden inscribirse hombres y mujeres que tienen 65 años cumplidos o que cumplen esta edad durante diciembre de 2025. Para la Pensión Mujeres Bienestar, deben registrarse las mujeres que tienen entre 60 y 64 años de edad. Algo que es importante saber es que las mujeres que ya reciben esta pensión y cumplen 65 años no necesitan realizar un nuevo trámite, pues su cambio a la Pensión Adultos Mayores ocurre de forma automática.

Para hacer el registro, los interesados debe presentarse con los siguientes documentos en original y copia:

Identificación oficial vigente (INE, INAPAM, pasaporte, etc.).

CURP de impresión reciente.

Acta de nacimiento.

Comprobante de domicilio (como recibo de luz o agua) no mayor a 6 meses.

Teléfono de contacto (celular y de casa).

Si la persona no puede acudir de forma presencial por algún motivo, existe la posibilidad de agendar una visita a domicilio a través de la página gob.mx/bienestar o al número 800 639 42 64.

¿De cuánto podría ser el aumento en la Pensión Bienestar y Personas Adultas Mayores y Pensión Mujeres Bienestar?

Los nuevos beneficiarios, así como aquellos que ya reciben la pensión, verán un incremento en sus apoyos a partir de enero de 2026. La Secretaría de Bienestar confirmó que el incremento en los programas será, como mínimo, superior a la inflación actual.

Para la Pensión Adultos Mayores, el apoyo actual es de 6,200 pesos bimestrales. Las proyecciones indican que, con base en que el incremento debe superar la inflación, el pago total podría ascender a 6,424 pesos bimestrales en 2026, aunque el monto se podría redondear a 6,430 pesos. Esto representaría un aumento proyectado de 224 pesos bimestrales.

En cuanto a la Pensión Mujeres Bienestar (60 a 64 años), que actualmente otorga 3,000 pesos bimestrales, las estimaciones proyectan que el apoyo podría aumentar en 108 pesos, por lo que quedaría en 3,108 pesos bimestrales, aunque si se aplica el redondeo en 2026 podría quedar en 3,110 pesos bimestrales.

Es importante recordar que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, será quien informe sobre los montos definitivos que se repartirán el próximo año y los que aquí te mencionamos son aproximados y que como mencionaron las autoridades, se tomó como referencia solo inflación actual.

