¿Cuándo Cae el Pago de la Pensión de Diciembre? Esta es la Fecha para Beneficiarios del ISSSTE

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) definió la fecha para el depósito de la pensión de diciembre de 2025.

Apenas la primera quincena de noviembre los pensionados del ISSSTE recibieron la primera parte del pago del aguinaldo 2025 por lo que los beneficiarios de la pensión tendrán dos depósitos este noviembre.

A continuación te decimos cuándo será el depósito del pago de diciembre de 2025 para los pensionados del ISSSTE.

¿Cuándo será el pago de pensiones del ISSSTE de diciembre?

El ISSSTE programó la entrega de la mensualidad de diciembre de 2025 para noviembre de 2025.

A decir de la institución, el objetivo de este adelanto es asegurar que los pensionados dispongan de su dinero al comienzo de diciembre.

Además, el instituto mantiene la práctica de realizar la dispersión de diciembre durante los últimos días de noviembre, para facilitar los cierres operativos de fin de año.

Los montos llegan a los pensionados a través de sus canales bancarios de siempre. La hora en que el dinero se refleja en la cuenta puede variar según cada institución bancaria en donde los beneficiarios reciban su dinero.

De esta forma, el pago de la pensión para los beneficiarios del ISSSTE será el viernes 28 de diciembre de 2025.

¿Cuándo cae la segunda parte del aguinaldo para los pensionados del ISSSTE?

Además del pago mensual de diciembre, como te hemos informado, los pensionados del ISSSTE reciben el aguinaldo anual dividido en dos partes.

Primera Parte: A decir del calendario oficial del ISSSTE, el pago de la primera parte del aguinaldo de pensionados del instituto se programó para la primera quincena de noviembre.

Segunda Parte: Si nos basamos en el mismo calendario, y tomamos en cuenta el pago de la segunda parte del aguinaldo del año pasado, la entrega se realizará en los primeros días de enero de 2026, aunque ello tendrá que ser confirmado por las autoridades.

Cabe recordar que este esquema de dos pagos se aplica a todos los pensionados del ISSSTE y se alinea con el calendario administrativo del instituto.

¿Qué hacer en caso de que no caiga el pago de mi pensión de diciembre?

Los beneficiarios pueden revisar el depósito de su pensión de diciembre a partir del 28 de noviembre.

En caso de aclaraciones, si el depósito no se refleja en la cuenta, los pensionados pueden contactar a los canales de atención del ISSSTE para solicitar información o reportar lo ocurrido. El instituto ofrece asistencia telefónica y presencial.

Además es importante recordar que el reflejo del depósito puede sufrir variaciones, es decir, podría caer en diferentes horas del día por el alto volumen de dispersiones que ocurre al cierre de año, aunque el ISSSTE efectúa el envío del recurso en la fecha anunciada.

