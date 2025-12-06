¿Sí Abrió Registro la Pensión Bienestar 30 a 64 Años en Diciembre? Esto Darán de Aumento en 2026

Muchas personas esperan con ansias el registro a la Pensión para hombres y mujeres Bienestar de 30 a 64 años de edad, y ahora que recién se abrieron inscripciones para adultos mayores en diciembre 2025, acá te decimos si también hay trámite abierto para las personas de dicho rango de edad y cuánto le darán de pago a los nuevos beneficiarios, luego de confirmarse un aumento para 2026.

La titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes fue la encargada de dar a conocer el calendario de registro a la Pensión Bienestar para adultos mayores y mujeres de 60 a 64 años, por eso en una nota te dijimos cómo ubicar tu módulo del Bienestar más cercano, para que te inscribas, en caso de que cumplas con los requisitos.

¿Sí abrió registro la Pensión Bienestar de 30 a 64 años en diciembre 2025?

Pese a que son miles las personas que buscan inscribirse a dicho apoyo Bienestar, la realidad es que no hay registro abierto para solicitar la Pensión de personas con discapacidad (que es la aplica para hombres y mujeres de 30 a 64 años) en diciembre 2025.

Los aspirantes van a tener que esperar hasta el próximo año para poder registrarse a la Pensión para el Bienestar de las personas con discapacidad, aunque una buena noticia es que llegará un aumento en el pago bimestral para el 2026.

¿Cuánto darán de aumentó en la Pensión hombres y mujeres Bienestar de 30 a 64 años en 2026?

En la mañanera de Claudia Sheinbaum del 5 de diciembre 2025, Ariadna Montiel Reyes confirmó el aumento de Pensión Bienestar 2026. Dicho incremento será por encima de la inflación, que actualmente está en 3.61 por ciento. Bajo esa indicación, el pago que podrían recibir los beneficiarios de la pensión para discapacitados es el siguiente:

Pensión Bienestar de 30 a 64 años. El aumento sería de 115 pesos, por lo que pagaría 3,315 pesos bimestrales en 2026.

La cantidad oficial que darán de pago en la Pensión Bienestar de 30 a 64 años será dada a conocer por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Por su parte, Ariadna Montiel será quien anuncie las fechas del próximo registro, que llegará en 2026.

